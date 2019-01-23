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23.01.19 12:22

ГБР начнет расследовать происхождение миллиона гривен от спонсора "Оппоблока"

Суд обязал Государственное бюро расследований проверить происхождение средств от донора "Оппозиционного блока", который имеет признаки фиктивности.

ГБР начнет расследовать происхождение миллиона гривен от спонсора "Оппоблока"

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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Таким образом Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу юристов Bihus.Info на бездействие следователей и обязал ГБР открыть производство по статье 209 - "Легализация средств, полученных преступным путем".

Речь идет о деле фирм-доноров "Оппозиционного блока", одну из которых суд в конце 2018-го признал фиктивной, а ее основательница получила условный срок.

Согласно отчету партии, эта фирма пожертвовала почти миллион гривен на "Оппоблок", и впоследствии выяснилось, что ее основательница - продавщица из Обухова - продала неизвестным свои паспортные данные.

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По мнению юристов издания, этот приговор должен сам по себе стать причиной для открытия дела о возможной легализации средств. Несмотря на это, на обращение юристов с просьбой проверить других доноров, которые имеют признаки фиктивности в отчете "Оппозиционного блока", следователи ГБР производства не открыли.

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