ГБР начнет расследовать происхождение миллиона гривен от спонсора "Оппоблока"

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу юристов Bihus.Info на бездействие следователей и обязал ГБР открыть производство по статье 209 - "Легализация средств, полученных преступным путем".
Речь идет о деле фирм-доноров "Оппозиционного блока", одну из которых суд в конце 2018-го признал фиктивной, а ее основательница получила условный срок.
Согласно отчету партии, эта фирма пожертвовала почти миллион гривен на "Оппоблок", и впоследствии выяснилось, что ее основательница - продавщица из Обухова - продала неизвестным свои паспортные данные.
По мнению юристов издания, этот приговор должен сам по себе стать причиной для открытия дела о возможной легализации средств. Несмотря на это, на обращение юристов с просьбой проверить других доноров, которые имеют признаки фиктивности в отчете "Оппозиционного блока", следователи ГБР производства не открыли.