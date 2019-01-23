Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией находится на финальной стадии, - Кубив

Об этом на заседании правительства 23 января заявил министр экономического развития Степан Кубив, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Вопрос о создании зоны свободной торговли с Турцией премьер-министр Владимир Гройсман поднял после доклада Кубива о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

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Больше 21 тысячи позиций уже согласованы двумя сторонами, 1200 позиций осталось обсудить и утвердить.

"Это очень чувствительный рынок для приоритетно экспортной стратегии", – отметил Кубив, заявив о его важности для украинского бизнеса.

Украина является третьим по величине поставщиком агропродукции в Турцию. Наша страна экспортирует туда соевые бобы, кукурузу, подсолнечное масло, пшеницу и отруби.

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В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря созданию зоны свободной торговли Украина и Грузия смогут достичь торгового оборота в $10 млрд.