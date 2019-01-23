Кабмин прекратил действие еще трех договоров в рамках СНГ

В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Договоры утратили практическое значение и не применяются в связи с открытым доступом к информации, размещенной на интернет-сайтах центральных органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина.

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Кроме того, на данный момент Украина уже имеет ряд международных обязательств в сфере международной торговли, в частности, как члена ВТО, так и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и отдельные нормы прекращенных соглашений являются несовместимыми с вышеуказанными обязательствами.