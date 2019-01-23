Оккупанты активно запугивают жителей Донбасса "химическими диверсиями" и призывают к "братанию" с РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, интенсивно распространяется дезинформация о якобы то "подготовке подразделениями Объединенных сил провокаций и диверсий на местных объектах химической промышленности".

"Для убеждения общественности в росте угроз техногенного характера по вине украинской стороны, противником увеличено количество мероприятий с привлечением подразделений т.н. "Республиканских министерств чрезвычайных ситуаций".

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В частности, российские оккупационные администрации организовали проведение 22-25 января с.г. командно-штабных учений по "ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в основном для усиления эффективности пропагандистских мероприятий в интересах проведения очередного призыва молодого пополнения на военную службу в составе российских оккупационных войск. В связи с этим, для освещения в средствах массовой информации, на полигонах развернуто показательные полевые пункты управления и пункты приема личного состава, в т.ч. для приема т.н. "резервистов"."

Кроме того, как отметили в ГУР, для проведения занятий, в отличие от предыдущих учений, оборудованы учебные места, где установлены стенды с надписями и рисунками антиукраинского содержания, содержатся агрессивные призывы против Украины и рекламируется т.н. "братание с Россией".