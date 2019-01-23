ЦИК напоминает об опасности вмешательства России в выборы Президента

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что... Российская Федерация признана государством-агрессором, которое совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", – подчеркнули в ЦИК.

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Кроме того, в Центризбиркоме напомнили, что в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.

Также границу не смогут пересечь лица, которым запрещен въезд на территорию Украины.

Представители силовых ведомств государства-агрессора могут пересечь государственную границу Украины только в пунктах пропуска и только при наличии документов.

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ЦИК просит международные организации учесть эту информацию при формировании списков официальных наблюдателей на выборы Президента Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Россия собирается направить своих наблюдателей на выборы Президента Украины.

При этом министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что МИД не будет регистрировать россиян избирателями.

По словам координатора избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, не существует юридических норм, используя которые можно было бы запретить россиянам наблюдать за ходом голосования в составе делегаций ОБСЕ. Но при этом, подчеркнула она, у направляющихся наблюдать за выборами граждан РФ могут, например, возникнуть проблемы с пересечением границы.

Ранее наблюдатели из России присутствовали на каждых проходивших в Украине выборах.