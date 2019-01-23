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23.01.19 13:46

Выборы-2019: Добродомов, Мороз и Кошулинский подали документы в ЦИК

Бывший председатель Верховной Рады (на протяжении 1994-1998, 2006-2007 годов) Александр Мороз, экс-вице-спикер парламента (2012-2014 годы) Руслан Кошулинский и внефракционный народный депутат нынешнего созыва Дмитрий Добродомов подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты Украины.

цик

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", политики посетили ЦИК в среду. При этом их сопровождали однопартийцы.

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Как сообщалось, Мороза выдвинула "Социалистическая партия Александра Мороза" 12 января. Партия "Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула своим кандидатом на пост президента Украины Кошулинского 22 января. В этот же день партия "Народный контроль" выдвинула Добродомова.

Ранее в среду документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента подала лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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