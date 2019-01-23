Вспышка кори в Одесской области: количество заболевших детей увеличилось до 71, - местная власть

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады (ОТГ) Павел Бойченко.

Кроме того, по его словам, корь диагностирована у одного ребенка из г.Килия и еще одного – из с.Васильевка, которое так же, как и Шевченково, входит в состав Килийской ОТГ.

"Ситуация по кори на территории Килийской ОТГ: подтвержден диагноз у 71 ребенка, 69 Шевченково, 1 Килия, 1 Васильевка", - сообщил Бойченко.

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Как сообщалось, 21 января Бойченко сообщил о 48 заболевших в Шевченково детях, все они, по его словам, "из числа отказников от вакцинации". Председатель ОТГ сообщил, что в учебных заведениях и детсаду "Тополек" с.Шевченково введен карантин.