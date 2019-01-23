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23.01.19 14:04

Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины делает все необходимое, чтобы обеспечить проведение выборов президента в 2019 году по самым высоким международным стандартам, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

слипачук

"ЦИК делает все, что она считает необходимым, для того, чтобы обеспечить проведение выборов по самым высоким международным стандартам, чтобы они были открытыми и честными. Мы за это время приняли порядка 30 наших разъяснений и постановлений, которые четко касаются этого процесса и, в том числе, регулируют пробелы, о которых вы говорите. К сожалению, не получилось убедить парламент изменить закон о выборах президента. Возможно, в некой степени этому помешали драматические события, связанные с введением военного положения. Потому что была скомкана работа, и парламент, наверное, раньше, чем планировал, принял постановление о проведении выборов", – заявила Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По ее словам, "плюс к этому в разы возросла политизация парламента".

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"Потому у нас не было другого выхода, как принять разъяснения. Они не были оспорены и документы, которые сейчас подают кандидаты, учитывают эти разъяснения. Нужно отдельной строкой добавить, что я очень благодарна Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции за то, что они нас услышали, в том числе, в вопросе деклараций. То, что не было изменено Верховной Радой, нам удалось решить на уровне сотрудничества с соответствующими органами. Это позволило нам практически реализовать подачу деклараций кандидатами в президенты в законном режиме", – добавила глава ЦИК. 

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