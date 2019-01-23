Реформу децентрализации запустил Кабмин Яценюка по моей инициативе и при поддержке Порошенко, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства 23 января.

Читайте также: Гройсман о децентрализации: В будущем в Украине будет 1600 -1800 эффективных общин. ВИДЕО

"Реформа признана и всередине страны, и нашими международными партнерами как одна из самых успешных. Именно в 2014 году, 1 апреля, будучи в Кабинете министров премьера Яценюка, я инициировал соответствующий план действий, который был поддержан правительством и лично премьер-министром Яценюком, президентом Петром Порошенко. План по внедрению децентрализации в Украине", - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что до 2014 года центральные власти не проводили децентрализацию:

"На самом деле до 2014 года все правительства и президенты... Почти все. Время от времени некоторые президенты поддерживали местное самоуправление, некоторые его наоборот централизировали. Время от времени мы имели вызовы. Я это говорю как практик, который был городским главой достаточно большого города. Нам было очень трудно развивать наши города – строить дороги, школы, садики. Поскольку система власти была слишком централизирована. Мы ощущали, особенно в последний период, что полномочия и деньги забирали с местного уровня, забирают соответственно у людей, и концентрируют в центре".