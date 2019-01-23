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23.01.19 14:44

В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК

По состоянию на 13 часов 23 января, наблюдаются осадки в виде снега в Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях и г. Киеве, в виде снега с дождем в Одесской области.

В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Также в ГСЧС обнародовали информацию об ограничении движения на автодорогах:

Винницкая область:

М-12 Стрый-Знаменка (от г. Немиров в г. Гайсин)
М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до г. Могилев)

Николаевская область:

М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев)
Р-75 КПП "Тимковое" - Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Александровка Вознесенского района).

Кировоградская область:

М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью)
М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий до границы с Днепропетровской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.

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Одесская область:

М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.)

Черкасская область:

М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км)
М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 673 работники и 1 тыс 146 ед. техники.

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