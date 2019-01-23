В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение на автодорогах, - ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.
Также в ГСЧС обнародовали информацию об ограничении движения на автодорогах:
Винницкая область:
М-12 Стрый-Знаменка (от г. Немиров в г. Гайсин)
М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский (от г. Жмеринка до г. Могилев)
Николаевская область:
М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев (от границы с Кировоградской областью до г. Николаев)
Р-75 КПП "Тимковое" - Александровка (от пгт Кривое Озеро до пгт Александровка Вознесенского района).
Кировоградская область:
М-12 Стрый-Знаменка (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью)
М-13 Кропивницкий-Платоново (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кропивницкий-Запорожье (от г. Кропивницкий до границы с Днепропетровской областью)
Н-14 Александровка-Кропивницкий (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью)
М-05 Киев-Одесса (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью) введено ограничение движения для пассажирских и тяжеловесных транспортных средств.
Одесская область:
М-05 Киев-Одесса (от 273 км до 450 км.)
Черкасская область:
М-05 Киев-Одесса (от 143 км до 237 км)
М-12 Стрый-Знаменка (от 518 до 584 км).
Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 673 работники и 1 тыс 146 ед. техники.