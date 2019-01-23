АРМА произвольно толкует законы и является звеном в коррупционной рейдерской схеме, - заявление адвокатов "Росток-Холдинг"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом основные претензии "Росток-Холдинг" к работе АРМА заключаются в непрозрачном и непубличном проведении конкурса по отбору управляющего, без проведения оценки активов и без согласования действий с владельцами имущества. Во-первых, ни одного объявления о конкурсе АРМА на своем сайте не разместила и провела его еще до истечения определенного ими же срока для подачи предложений от участников. Во-вторых, управляющим активов, вопреки своевременным письменным заявлениям адвокатов "Росток-Холдинг", выбрано юридическое лицо с очевидным реальным и злонамеренным конфликтом интересов. Это юридическое лицо является не просто прямым конкурентом "Росток-Холдинг" в аграрном бизнесе, а более того - его владелец Сергей Тарасов напрямую связан с инициатором искусственного уголовного производства против акционеров "Росток-Холдинг" — Яковом Грибовым.

Адвокаты "Росток-Холдинг" подчеркивают, что ответа ни на один из этих доводов они так и не услышали.

"Представители АРМА в который раз предпочитают апеллировать только к форме, а не к содержанию полномочий, предоставленных им законом", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, группа компаний "Росток-Холдинг" обращает особое внимание на то, что согласно ст. 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" АРМА осуществляет управление активами исключительно двумя путями: реализации или передачи их в управление. Управление активами осуществляется управляющим на основании договора управления, заключенного в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины. В случае управления долями в уставном капитале, управляющий обязан согласовывать свои действия с владельцем таких активов.

Также юристы "Росток-Холдинг" обращают внимание, что Закон об АРМА является специальным законом в отношении полномочий АРМА, на что указывает и содержание части шестой статьи 100 УПК Украины. То есть, АРМА не имеет полномочий по непосредственному управлению активами, потому что это не ее функция. Иначе при таком подходе нивелировался бы институт контроля АРМА за эффективностью управления активами, предусмотренный статьей 23 Закона об АРМА.

"Обидно наблюдать произвольные толкования закона отдельными должностными лицами АРМА о разграничении отдельно компетенции управляющего и АРМА, при котором согласие собственника долей в уставном капитале для последнего не требуется. Заметим, что ни специальный Закон об АРМА, ни акты гражданского законодательства не предоставляют АРМА права без согласия общего собрания участников назначать, прекращать или временно отстранять исполнительный орган хозяйственного общества. Заявления об обратном делаются либо по причине своей некомпетентности, либо в силу большого желания оправдать совершенные злоупотребления властью и служебным положением", - говорится в заявлении.

Адвокаты считают, что некомпетентность юристов АРМА подтверждают также сообщение, размещенное на веб-сайте Агентства, и слова главы юридического департамента Андрея Потемкина о том, что активы "Росток-Холдинг" являются предметом будущей конфискации в доход государства. По мнению адвокатов, во-первых, арест на имущество группы компаний "Росток-Холдинг" наложен исключительно как на вещественные доказательства, а не как на объекты возможной конфискации. Во-вторых, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о якобы уголовном преступлении, совершенном физическим лицом, не являющимся прямым владельцем ни одного из активов, переданных в управление АРМА, поэтому они в принципе не могут быть конфискованы. К тому же, в деле отсутствует подозреваемый, обвиняемый, осужденный, что давало бы хоть какие-то основания говорить о возможной конфискации как таковой.

Как заявляют в "Росток-Холдинг", складывается ситуация, когда АРМА за средства налогоплательщиков в рамках искусственного уголовного производства, где отсутствует какой-либо материальный интерес государства, на якобы законных основаниях, вопреки определенной процедуре, изымает имущество у владельца и фактически передает его стороне, которая инициировала уголовное производство в корыстных целях. Это не что иное, как рейдерство на уровне государства. И такое положение вещей недопустимо в правовом государстве.

Напомним, ситуацией, сложившейся вокруг рейдерского захвата "Росток-Холдинг", заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины. 10 января 2019 году старшими детективами НАБУ начато досудебное расследование противоправных действий должностных лиц Национальной полиции в Харьковской области, Харьковского местной прокуратуры №6, судебной ветви власти, а также Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.