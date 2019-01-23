"1+1" опроверг предположение Зеленского о "технической ошибке" с его новогодним поздравлением перед Порошенко

Об этом "Детектору медіа" сообщили в пресс-службе канала "1 + 1", комментируя предположение возможного кандидата в президенты, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского о технической ошибке, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала "1+1" не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором "1+1медиа" Александром Ткаченко в интервью изданию "Лига. Бизнес", - сообщили в пресс-службе "1+1".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Техническая ошибка. Думаете, я придумал, что меня покажем, а его отодвинем? - Зеленский объяснил свое новогоднее обращение перед Порошенко на ''1+1''

Напомним, в новогоднюю ночь перед 24:00 телеканал "1+1" вместо новогоднего поздравления Президента Украины Петра Порошенко показал обращение Владимира Зеленского , в котором он заявил о намерениях баллотироваться на пост Президента Украины. Поздравление президента канал показал после полуночи.

В интервью "Лига. Бизнес" Александр Ткаченко сказал, что считает "совковым рудиментом" встречу Нового года под поздравления главы государства: "Все, что мы делаем, как раз и призвано показать возможность альтернативной точки зрения. Собственно, и история о Зеленском в новогоднюю ночь тоже об этом. Мы, хоть и коммерческое медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения телепросмотра, он получил больший охват именно на "плюсах". Но встречать Новый год "по команде" старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать. В странах Европы выступления лидеров стран показывают и не все каналы, и в то время, которое считают возможным. Как и мы в этот раз. Думаем над тем, чтобы в следующий раз показать около 19.00".

Он добавил, что Владимир Зеленский вправе поздравить зрителей канала "1+1": "Но и реакция, возникшая свидетельствует о том, что нам пытаются навязать историю об отсутствии выбора. О единственно возможном варианте. И вот здесь я против. Потому что на самом деле дискуссия свелась к тому, как Зеленский все-таки посмел? Ответ прост - вправе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С Коломойским мы не друзья, отношения сугубо рабочие, предвыборную кампанию финансируем сами, - Зеленский

В интервью "Украинской правде" Владимир Зеленский назвал технической ошибкой смещение во времени новогоднего поздравления президента в пользу обращения самого Зеленского "Почему такой была длина всего контента, и почему президент был немного позже ... я думаю, что это техническая ошибка ". На уточнение, что подобное совпадение не слишком похоже на техническую ошибку, он ответил: "Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию "Квартал 95". Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его сдвинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу".