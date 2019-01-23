Таинственный глава "правительства ДНР" Ананченко пережил ликвидацию Захарченко и остался у руля экономики, - "Новости Донбасса"

Происхождение и карьерный путь так называемого "премьер-министра" террористической группировки "ДНР" Александра Ананченко исследует издание "Новости Донбасса", сообщает Цензор.НЕТ.

Ананченко возглавил "правительство ДНР" 1 декабря 2018 года. О нем известно крайне мало: родился в 1967 году в Макеевке, в 90-х годах жил в Москве, в 2000-м вернулся в Донецк и начал работать с советником Януковича Эдуардом Прутником. В окружении Януковича Ананченко отвечал за разработку документов.

Владимир Пашков и Александр Ананченко.

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"Группировка "ДНР" сообщает, что в Донецк новый "премьер" прибыл в 2013 году. Чем занимался на протяжении 5 лет в "республике" – также неизвестно. Информация о том, какую роль выполняет сейчас, также существует исключительно в виде теорий", – пишут "Новости Донбасса".

Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов считает, что "премьер-министр" Ананченко работает в интересах других людей.

"Есть несколько версий того, почему именно этот человек оказался "у руля" экономики. Первая – это он занимается бизнесом, и вторая – это он, как и в предыдущие годы, выполняет менеджерскую функцию, то есть, его поставили руководить процессами, и он работает в интересах других людей. Это ближе, на мой взгляд, к истине", – говорит Сизов.

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"Если Пушилина СМИ называют "ширмой" для человека, который со стороны Москвы принимает реальные политические решения — помощника президента России Владислава Суркова, то Ананченко якобы — исполнитель воли вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, которого именуют куратором экономических вопросов в "Л-ДНР" от Кремля", – утверждают авторы "Новостей Донбасса".

При этом Ананченко может быть связан с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, а через него – с Виктором Януковичем и "донецким кланом".

Известно, что он занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" – компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии. Сейчас в руках этой структуры находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию как украинские, так и российские СМИ, связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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"Сергею Курченко особо терять нечего, он уже под санкциями и в чем-то – нарицательный персонаж. Он может быть некой ширмой, за которой будут скрываться другие люди, которых мы не знаем и о которых мы не слышим. Конечно, нельзя исключать связи этого человека с предыдущими украинскими элитами, которые сейчас находятся в РФ, и хотят вернуться во власть. Также нельзя и исключать, что он может быть представителем всего этого клана, который управлял Донецкой областью и сейчас сохраняет какое-то влияние там", – считает аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов.