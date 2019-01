"Я в игре, и вскоре вы узнаете больше", - Вакарчук подтвердил, что собирается в политику

Такое заявление Святослав Вакарчук сделал в Лондоне на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Украинского института в Лондоне.

"Власть как таковая меня не интересует. В политику меня заставляет идти ее теперешнее состояние. Смотреть на все эти билборды в Киеве просто невыносимо", – сказал Вакарчук.

Музыкант не конкретизировал свои планы на ближайшее время. Вакарчук лишь очертил общий круг своих взглядов.

"Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, потому что они не приносят устойчивых решений", – заявил фронтмен "Океана Эльзы".

"Мы не должны попасть в Путинскую ловушку и сделать вопрос российской агрессии главным на этих президентских выборах. Основными должны быть наши внутренние вопросы – борьба с коррупцией и реформа юридической системы", – считает Вакарчук.