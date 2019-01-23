За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"Учитывая истевающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане стали активнее оформлять свои машины. Так, за прошедшие сутки, 22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами. За них владельцы заплатили 170, 5 млн грн. платежей", - говорится в сообщении.

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Всего с 25 ноября 2018 г. уже оформлено почти 44 тыс. евроблях, за эти транспортные средства было уплачено в бюджет почти 2,8 млрд грн.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.