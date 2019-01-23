Европа не будет менять мировой порядок в угоду РФ, - минобороны Германии

Об этом сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Для нас аннексия Крыма, гибридная война в Украине и продолжение этой истории были вначале настоящим шоком, потому что до этого у нас была иллюзия, что мы можем построить вместе большой европейский дом. Нам пришлось просто адаптироваться к реальности. Глядя на Россию в долгосрочной перспективе, думаю, экономика будет играть огромную роль. ВВП России меньше ВВП Италии, у нее сильно стареющее население, экономика очень зависима от энергоресурсов. Производительность, учитывая стареющее население, не такая, какой она должна быть, она (экономика. – Ред.) не модернизирована. Крым обходится дорого, Восточная Украина обходится дорого, Сирия обходится дорого, если посмотреть на затраты. Поэтому в наших интересах со временем убедить Россию, что в ее интересах больше играть по правилам", – заявила министр, добавив, что эта концепция требует терпеливости.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что всем нужно играть по правилам: "Иногда в Кремле говорят: "Мы должны установить новый основанный на правилах порядок". Нет-нет. У нас уже есть один, и он хороший. Мы все должны играть по правилам".

Она отметила при этом, что в интерес европейского сообщества, Германии, убедить Россию играть по правилам, в частности, уважать суверенитет других стран, что также отвечает и ее собственным интересам, пишет Укринформ.

"Россия не уважает слабость. Не надо впадать в заблуждение и стараться быть милыми. Мы должны наращивать собственную силу, показывать стойкость в вопросах ценностей, в противном случае Россия никогда-никогда не будет вас уважать", - сказала министр, но отметила, что Россия – страна-сосед, и от этого никуда не уйти.

Глава Минобороны ФРГ предлагает быть терпеливыми, выстраивая собственную силу, но также выказывать "достаточное уважение". Политик напомнила, что одним из глубочайших унижений для Москвы было то, что ее назвали "региональной силой", что, впрочем, "никоим образом не оправдывает никое вторжение на восток Украины и аннексию Крыма".

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Фон дер Ляйен напомнила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин знают друг друга 15 лет, при чем "очень хорошо", они общаются без переводчика, а в последнее время говорят едва ли не каждую неделю.