Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в нынешний "план Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, который мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й - это год, когда Литва второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в евросообщество", - заявил литовский политик.

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Кубилюс уточнил, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в ЕС.

"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что и сама Украина выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", - убежден Кубилюс.