Первая сессия горсовета Днепра вернула громаде больницы и исторические здания, а также ввела новый порядок создания ОСББ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэра.

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Так, среди важных вопросов - обновление порядка создания ОСББ, а также принятие от областного совета в коммунальную собственность территориальной общины больниц и некоторых исторических зданий.

В частности, депутаты городского совета будут ходатайствовать перед Днепропетровским областным советом относительно согласия на принятие в коммунальную собственность общины города больниц, которые ранее принадлежали Днепру.

"Областной совет после длительных переговоров вернул часть из них. Сейчас, думаю, мы вышли на финальную стадию переговоров о том, что остальные больницы (за исключением небольшого количества, например, "инфекционки" и т.п.) перейдут обратно в собственность общины города. На днях к нам приезжала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она также поддержала город в этой инициативе. Поэтому сейчас мы вышли на финализированные юридические шаги. Я это обещал еще во время избирательной кампании и отстаивал этот вопрос в течение трех лет", - пояснил Филатов.

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Также, по словам мэра Днепра, есть принципиальная договоренность о том, что город заберет в свое ведение два исторических здания. Речь идет о доме на площади Успенской, 14. Это - бывший Успенский собор. Сейчас здесь расположено одно из отделений Днепропетровского театрально-художественного колледжа. Также в списке - здание на ул. Дмитрия Яворницкого, 47. Это бывшая Екатеринославская дума. Сейчас в этом помещении находится Днепропетровский колледж культуры и искусств.

Борис Филатов подчеркнул, что речь идет не о коммунальных учреждениях, а именно о зданиях.

"Учреждения, расположенные в них, не будут закрываться - ни сегодня, ни завтра, ни даже через год. Однако эти здания принадлежали городу. Это важно и символично. Успенский собор разрушили большевики. Сейчас на этой территории расположено одно из коммунальных учреждений областного совета. Кроме этого - городская дума на Екатеринославском бульваре. Хотелось бы, чтобы в следующей каденции городской совет, продолжая исторические традиции местного самоуправления Днепра, переехала туда. Это - восстановление исторической справедливости", - добавил глава города.

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Борис Филатов также напомнил, что в мэрии создано управление защиты культурного наследия, которое впервые в муниципальной практике взялось, в частности, за защиту от строительства, разрушающего старые дома. По информации Бориса Филатова, сейчас также начаты переговоры по похищенному из собственности территориальной общины дома-музея Александра Поля. Кроме этого, оживленную дискуссию в сессионном зале вызвал и вопрос домовладельцев.

"Есть проблема, известная мне. Часто люди говорят, что они не хотят идти в ОСББ. Есть разные истории. Получилось так, что во время одной из сессий городского совета приняли определенный порядок создания ОСББ и передачи домов из жилищного фонда города. Однако впоследствии стало ясно, что он был неудачным. И отменить его, сделав так, чтобы не было никакого порядка, невозможно. В зале было несколько предложений. Сессионным решением мы обязали департамент ЖКХ опубликовать в ближайшее время новый порядок создания ОСББ и передачу домов из жилищного фонда города. Хочется, чтобы в создании нового или исправлении старого порядка приняли участие как можно больше членов территориальной громады", - сказал Филатов.

Кроме этого, решением 40-й сессии также изменили ставки туристического сбора для тех, кто путешествует, утвердили концепцию развития электронной демократии и приняли обращение в Кабинет Министров с просьбой ускорить разработку механизма компенсации затрат на газовые счетчики.