Объединение России и Беларуси: Москва начала пересматривать союзный договор с Минском

Об этом заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно–технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти", – сказал Бабич.

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Посол отметил, что после завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений. После рабочая группа вынесет их на рассмотрение президентов двух стран.

О создании рабочей группы Лукашенко и Путин договорились в конце 2018 года. Москва подняла этот вопрос во время напряженных переговоров о предоставлении Минску компенсации издержек в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере.

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Бабич также подтвердил планы по расширению военно-технического сотрудничества России с Беларусью.

"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно, выполняются", – сказал Бабич журналистам.

"Большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 году планируется провести масштабные совместные учения на территории России", – напомнил он.