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23.01.19 17:33

В течение двух лет Китай передаст ГСЧС Украины 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники

23 января Кабинет Министров одобрил проект соглашения, по которому Украина получит от КНР техническую помощь в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение двух лет Китай передаст ГСЧС Украины 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГСЧС получит от Китая более 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

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Кроме того, Китай направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.

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