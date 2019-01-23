Если мы не защитим сейчас Украину - не будет ни Совета Европы, ни европейского сообщества, - Логвинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Прямому".

Он отметил: "Безусловно есть просьба и есть желание по разным основаниям вернуть РФ (делегацию РФ в ПАСЕ).

Возможно, Генсек пригласил нас (генсек ПАСЕ Ягданд пригласил украинскую делегацию на встречу), чтобы извиниться и сказать "до свидания". Мы же не знаем, о чем будет идти речь. Но он нас скоро покидает. Шансов на переизбрание, если не будет РФ, я не думаю, что много. Поэтому может человек просто так же, как Аграмунт, хочет пойти и сказать "я пришел, все в порядке". А если нет, то читаем, как это уже произошло и нам понятно.

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Нам трудно, действительно трудно. Ибо все должны понимать, например та же Германия, которая является нашим партнером, нам помогает, но некоторые представители говорят: "Ничего личного - только бизнес; у нас есть труба, она дает 2 миллиарда ваших денег; раньше вы получали, а теперь мы будем получать; нам эти деньги тоже нужны".

И несмотря на различные вещи, включая даже по нашему обращению в США, которые сейчас применяют санкции против компаний, которые ведут "Северный поток-2". Но мы чувствуем такое отношение и здесь.

Поэтому работаем очень дипломатично, искренне. Мы знаем, что нам некуда отступать. Потому что если мы не защитим сейчас Украину - не будет ни Совета Европы, ни европейского сообщества, никого.

Потому что если Россия будет знать, что такие методы воздействия, которые она применила к Грузии, Азербайджану, Молдове ... Но не смогли применить к Украине. Потому что сейчас мы ничего о Молдове или Азербайджан не слышим так, как слышат об Украине - ежедневно в каждом докладе. Мы не даем системе, которую построила ФСБ сейчас реализоваться. Потому что их план был сделать, потом что-то "погавкають", а потом все забудется и будет "замороженный конфликт".

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Нет, это не замороженный конфликт. Мы и дальше будем требовать восстановить наши права, территориальную целостность, освободить наших заложников. И это то, что не дает им покоя. Поэтому мы будем отстаивать. На мой взгляд, мы это очень хорошо делаем.

Мы очень хорошо поем, если нужно, гимн Украины. И дальше будем использовать все рычаги для того, чтобы Россия знала, что мы воюем за наше государство, мы воюем за Крым, и он остается украинским.

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