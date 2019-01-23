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23.01.19 17:51

Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним

Военнослужащий ООС попал в плен к боевикам "ДНР" в ночь на среду. Об этом рассказал представитель "народной милиции" террористической группировки "ДНР".

Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Остров., со ссылкой на ресурсы террористов.

По его словам, боевики задержали десантника 79 бригады ВСУ.

"Вчера под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве 4 (человек)... предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину. Трое (бойцов ООС) незамедлительно бежали, бросив сотоварища", - рассказал террорист.

По словам боевика, десантник якобы добровольно сдался представителям незаконных вооруженных формирований "ДНР".

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