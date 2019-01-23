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23.01.19 17:58

Порошенко в Давосе провел встречу с главой МВФ Лагард

Президент Украины Петр Порошенко начал свой визит на Всемирный экономический форум в Давос и провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард.

Порошенко в Давосе провел встречу с главой МВФ Лагард

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Порошенко в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Рабочий визит в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума начал со встречи с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Мы обсудили состояние развития сотрудничества Украина-МВФ и начало реализации новой программы "Стенд-бай", а также перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

Благодарен госпоже Лагард за высокую оценку в проведении реформ в Украине и уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года.

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