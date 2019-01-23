Повышение тарифов на услуги "Укрзализныци" несет угрозу экономический росту, - директор фонда Блейзера Устенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "5 канала".

По словам Устенко, увеличение тарифа будет означать рост себестоимости для отечественных промышленников и аграриев, что приведет к снижению экспорта и неполучения около 3% ВВП страны.

"Если цена на экспорт снизится, скажем, на 10 процентных пунктов, это означает, что мы с вами недополучим к нашему ВВП около трех процентов. Десятипроцентное увеличение тарифа может одновременно означать увеличение себестоимости и для металлургов, и для химиков, и для аграриев. А это уже, в общем, угроза для потенциального экономического роста", - заявил Устенко.

По словам Устенко, действия "Укрзализныци" могут быть неуместны, особенно в вопросах собственных расходов, в том числе закупок.

"Насколько правдивы расходы, которые заложены в себестоимость? Насколько уместны, например, заработные платы и премии, выплачиваемые топ-менеджерам в "Укрзализныце"? Второй вопрос - это насколько правильные или неправильные закупки, которые делает "Укрзализныця", потому что они закупают достаточно много, насколько они прозрачны, понятны, и насколько не завышены цены при этих закупках?", - отметил Устенко.

Как сообщалось ранее, повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныцей" запланировано почти на четверть в течение года. Это стало уже традиционной политикой государственного монополиста, ранее тарифы поднимались в 2017, в 2016 годах.

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