Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Злоумышленник требовал и получил от гражданина 15 тыс. долл. за решение вопроса о принятии в состав кооператива и выделении земельного участка под строительство банного комплекса.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.
На месте происшествия, а также по адресу проживания фигуранта и в его частном автотранспорте проводятся обыски. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Предварительная правовая квалификация деяния - ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.