За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "Еспресо.TV"

"В прошлом году почти 6,5 тысячям граждан РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, но на фоне того, что меньше граждане РФ стали ездить в Украину", - сказал он.

По его словам, всего есть три основных причины отказа во въезде в Украину гражданам РФ: "первое - это неподтверждение цели поездки, второе - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье - нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма".

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