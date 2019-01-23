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23.01.19 19:34

За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в течение 2018 года отказали в пересечении границы практически 6,5 тыс. гражданам Российской Федерации.

За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "Еспресо.TV" 

"В прошлом году почти 6,5 тысячям граждан РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, но на фоне того, что меньше граждане РФ стали ездить в Украину", - сказал он.

По его словам, всего есть три основных причины отказа во въезде в Украину гражданам РФ: "первое - это неподтверждение цели поездки, второе - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье - нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма".

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