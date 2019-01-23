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23.01.19 20:40

Прокуратура подала апелляцию на решение суда о залоге, как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

Прокуратура грода Киева подала апелляцию на решение суда о домашнем аресте Петра Очеретяного, который подозревается в убийстве офицера УГО. Суд по обжаловании меры пресечения состоится 24 января.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда о залоге, как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "В четверг, 24.01.2019, суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на залог подозреваемому в убийстве работника УГО".

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Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января боксер вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

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