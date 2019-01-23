РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, почти ежедневно фиксируются акты вандализма, насилие, религиозные провокации, незаконное использование оружия, вербовки и подрывная деятельность со стороны российских спецслужб расшатывают ситуацию внутри страны и делают ее уязвимой извне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Сирии появились фальшивые контейнеры для химических веществ с маркировкой "сделано в Украине", - Тымчук. ФОТО

В декабре 2018 года подобных ситуаций зафиксировано более 190. В частности, несколько случаев касались подрывной деятельности, подтверждающей попытки Российской Федерации дестабилизировать и приостановить работу государственных органов.

В начале декабря российские спецслужбы пытались атаковать информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации. Вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.

Также читайте: Россия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе

Аналогичная ситуация произошла в других областях Украины, в частности во Львове, правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая установила запрещено российское программное обеспечение "Парус" и "Афина" с целью получения информации, имеющейся в распоряжении государственных органов. Такая ситуация создавала предпосылки утечки информации.

"Такие действия Российской Федерации являются прогнозируемыми, особенно в период предвыборной кампании - постоянно собираются данные, хакеры взламывают доступ к различным почтовым ящикам и тому подобное. В контексте выборов - РФ целенаправленно собирает информацию, а затем решает, на какие процессы нужно влиять и какую информацию стоит обнародовать. После чего эта информация обрабатывается должным образом и распространяется через соответствующие сайты, либо через СМИ и социальные сети", - сообщают в МинВОТ.

Параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия. На Киевщине 46-летний киевлянин в течение двух лет из зоны военных действий на Донбассе привозил с собой различные образцы стрелкового оружия, боеприпасов и средств поражения, которые хранил в одном из домов села Красиловка Броварского района. Всего правоохранители обнаружили и изъяли 3,5 тысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1, РГД-5, РГ-42 в количестве 67 штук, 2 ручных противотанковых гранатомета, 3 пусковые двигателя к РПГ-7, 16 выстрелов к подствольным гранатометам, 26 запалов к ручным гранатам, большое количество различных запалов к минам. Также изъяты тротиловые шашки общим весом 3,2 кг, килограмм пластида, детонирующие шнуры длиной около 10 м.

Читайте также: Жителя Хмельнитчины приговорили к 3,5 годам тюрьмы как соорганизатора перекрытия трассы на Львовщине с призывом к присоединению области к Польше, - прокуратура

В Николаеве житель областного центра наладил канал поставки взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов. Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества. Во время другой попытки продажи четырех килограммов пластида мужчина был задержан правоохранителями.

"До сих пор одним из проблемных направлений, которое активно используется государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине останются псевдоминирования. В декабре зафиксировано 38 таких случаев: в Одесской - 11, в Киеве и Киевской области - 8, в Днепропетровской - 5, в Харьковской - 4, в Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской - по 2, в Донецкой, Николаевской, Черниговской и Сумской областях - по 1 случаю", - информируют в ведомстве.

По данным мониторинга, в декабре наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано в Запорожской (26%), Киеве и Киевской области (15%), Днепропетровской (12%), Донецкой (10%) и Херсонской (9%) областях.

Читайте: Провокации на почве религии готовят в Украине, - Синодальное управления военного духовенства ПЦУ