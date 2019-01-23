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23.01.19 21:53

Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как "охранника Ленура Ислямова"

Сотрудники Федеральной службы безопасности России 23 января задержали жителя оккупированного Крыма Эдема Кадырова.

суд,фемида,правосудие

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, сотрудники управления ФСБ России в оккупированном Крыму заявили о задержании мужчины 1994 года рождения, который якобы является "личным охранником" главы общественной организации "Аскер" Ленура Ислямова.

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Они утверждают, что крымчанин в 2016 году "вступил в батальон имени Номана Челебиджихана", прошел там "специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием". ФСБ возбудила уголовное дело против подозреваемого по статье "участие в незаконном вооруженном формировании".

Сам общественный деятель впоследствии отрицал, что знает Кадырова, и добавил, что в Крыму нет членов батальона имени Челебиджихан.

Позже журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что согласно решению подконтрольного России "Киевского районного суда", Кадыров останется под стражей на два месяца, то есть до 23 марта.

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Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как охранника Ленура Ислямова 01

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