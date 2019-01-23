Помпео призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - отмечается в тексте заявления.

При этом М.Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо.

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Как известно, 23 января в Венесуэле состоялись массовые акции, направленные против президента Николаса Мадуро.