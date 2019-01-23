Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.01.19 22:00

Помпео призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

помпео

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - отмечается в тексте заявления.

При этом М.Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом страны, - Белый дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как известно, 23 января в Венесуэле состоялись массовые акции, направленные против президента Николаса Мадуро. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100