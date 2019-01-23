В 2018 году 162 тыс. младенцев получили первые документы непосредственно в роддомах, - Петренко

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В прошлом году мы продолжили реализацию наших новых удобных сервисов. Самой популярной, как и годом ранее, стала услуга по выдаче первых документов малышам непосредственно в родильных домах. 162 тыс. родителей новорожденных в 2018 году получили свидетельство о рождении малыша прямо в медучреждениях без очередей, без лишней бюрократии и беготни по кабинетам", - подчеркнул глава Минюста.

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По его словам, с момента запуска услуги в 2016 году свидетельства в родильных домах получили более 410 тыс. украинцев. Сейчас сервис доступен в 468 медицинских учреждениях по всей территории Украины.

Он также сообщил, что в прошлом году, так же не покидая роддомов, родители зарегистрировали место проживания 73 тысяч малышей.

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"Это еще один сервис, который мы вводим в родильных домах для того, чтобы родители могли в первые дни ребенка посвятить все свое время ребенку. Кроме этого, они могут воспользоваться онлайн-услугой по оформлению государственной помощи. Поэтому сейчас все, кто рожает, обеспечены полным спектром современных сервисов европейского уровня", - отметил министр.