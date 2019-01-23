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23.01.19 22:30

Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили в ходе встречи в Давосе освобождение Россией военнопленных украинских моряков, размещение миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Также были затронуты вопросы обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе".

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Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе 01

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