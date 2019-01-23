Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.
Также были затронуты вопросы обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе".