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23.01.19 22:43

В прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст

В 2018 году в Украине по упрощенной процедуре поженились почти 30 тыс. пар.

брак,свадьба

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году по упрощенной процедуре поженились почти 30 000 пар. А за все время действия услуги - более 52 тысяч. Вместе с тем мы начали активно продвигать услугу "Юбилейная свадьба", когда пары, которые отмечают годовщину бракосочетания, могут повторить брачную церемонию. В прошлом году у нас "повторно" поженились 549 пар", - рассказал глава Минюста.

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Важной составляющей реформирования системы регистрации актов гражданского состояния, по мнению министра, стало открытие современных удобных центров предоставления услуг в сфере ГРАГС OpenSpace.

"Здесь украинцы могут за несколько минут получить необходимую услугу в режиме единого окна. Сейчас уже работает 26 таких заведений. В текущем году мы собираемся открыть еще 59", - заявил Петренко.

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