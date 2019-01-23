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23.01.19 23:59

Новосозданный медицинский спецназ впервые выполнил боевую задачу на Луганщине, - Минобороны

Подразделениям экспериментального взвода медицинской эвакуации одного из военно-мобильных госпиталей впервые пришлось выполнять боевую задачу после обстрела наших подразделений близ города Попасная на Луганщине.

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Боевое крещение получил новый медицинский спецназ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. "Действия военнослужащих показали, что ребята готовы к выполнению задач по назначению", - констатируют в ведомстве.

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Совместно с начальником медицинской службы механизированной бригады, которая держит оборону данного района, эвакуационный взвод сделал все, чтобы как можно оперативнее эвакуировать пострадавших в лечебное учреждение, предоставив им всю необходимую на данном этапе помощь.

По словам хирурга, который осуществлял оперативное вмешательство, помощь была оказана своевременно и качественно. Новосозданное подразделение отработало на высшем уровне, спасая жизнь раненых защитников, которые получили ранения.

"Впереди еще много работы и есть уверенность, что в любой ситуации, эвакуационные подразделения сработают образцово", - резюмируют в Минобороны.

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