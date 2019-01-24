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24.01.19 00:20

Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата

Общественный совет международных экспертов 23 января исключил из конкурса в Антикоррупционный суд еще 9 кандидатов. Всего на совместных заседаниях ОСМЭ и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) исключили из конкурса уже 32 кандидатов.

Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Во время четвертого совместного заседания ОСМЭ и ВККС кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализме, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

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В итоге участие в конкурсе на должности в Высшем антикоррупционном суде прекратили судьи и экс-судьи Юрий Бурбела, Роман Головатый, Виктория Жовноватюк, Александр Сынгаевский, адвокаты Диана Занини, Анна Надточиева, Александр Ивасин, Игорь Сичеславский и ученый Юрий Юркевич.

ВККС и ОСМЭ течение двух заседаний осталось рассмотреть 11 кандидатов. Заседания  состоится 24 и 28 января.

Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

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