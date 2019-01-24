Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Чернигове

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник отделения специальных корреспондентов информационного агентства Минобороны Украины в Чернигове Александр Парий, информирует Цензор.НЕТ.

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"В Чернигове на базе бывшей железнодорожной больницы открыли областной центр комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий, членов их семей и семей погибших. Он будет работать в новом формате с привлечением психологов, социальных работников и юристов", - сказал он.

По словам Пария, к созданию учреждения присоединились сами участники боевых действий, члены их семей, представители Совета ветеранов АТО, общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители города и области.

Как сообщил директор новосозданного учреждения, кандидат психологических наук Виктор Мозговой, основной целью работы центра является комплексная реабилитация и обслуживание воинов и членов их семей, которых в области насчитывается уже более 50 тысяч. Для этого в учреждении оборудованы кабинеты психологов, социальных работников, юриста, физической реабилитации, массажа, детская комната.

В будущем организаторы центра планируют создать в нем гостиничный комплекс на 50 коек для индивидуальной работы с бойцами и членами их семей, и, прежде всего, с подразделениями, которые выходят из зоны ведения боевых действий.

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