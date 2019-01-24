Канада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо

Поддержку Гуаидо кроме Канады и Гватемалы выразили Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай и Колумбия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. В то же время, в Министерстве иностранных дел Мексики заявили, что "пока" не планируют менять свою политику в отношении Венесуэлы. Президент Боливии также выразил поддержку действующей власти страны.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.