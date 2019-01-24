Враг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе города Авдеевка.

"Вследствие преступных российско-оккупационных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил ранений не получил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЕ зафиксировала повреждение из стрелкового оружия действующего детсада в Чермалыке, - отчет

По данным разведки, 23 января, трое оккупантов были уничтожены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.