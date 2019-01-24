"Киевляне обогревают квартиры кирпичами на газовой плите", - новые фейки российских СМИ

"Глава украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений", - пишет российское издание Газета.ру, передает Цензор.НЕТ

"Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление "рано или поздно" жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, "предприятия обанкротятся" и после этого наступит "коллапс", - продолжает издание.

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"Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — цитирует российское издание Сергиенко.

"Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева", - отмечает издание.