Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, об этом сообщает заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега.

Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через 5.

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Среди больных корью новорожденных есть двойня - мальчики. Где заразились их мамы, неизвестно. Двойняшек госпитализировали 19 января, еще одного мальчика - 20 января. Известно, что им сразу начали колоть антибиотики.

Матери детей имели прививки от кори. Они рожали в районах, и никто даже не знал, что они больные.

Сейчас во Львовской городской детской больнице находятся трое младенцев. Они лежат в отдельных боксах, каждый из которых имеет отдельный выход. Других двоих детей выписали, они выздоравливают и находятся дома.

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