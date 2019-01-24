Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, - Порошенко

"Россия должна реализовать свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал П.Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что новую формулу отношений с РФ выработать нельзя, поскольку она не придерживается своих обязательств.

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"Россия нарушает Будапештский договор, игнорирует Минские соглашения. Каким образом можно предлагать новую формулу отношений с Россией, если все по справедливости связано с Минскими соглашениями?" - задал риторический вопрос президент Украины.