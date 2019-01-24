Самым ужасным для Кремля является неизменность требований и курса Украины после президентских выборов, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чего боится Россия? Что Украина после выборов президентских будет продолжать придерживаться Минских соглашений, что Украина будет продолжать укреплять международную солидарность и единство против России. Самое ужасное для России (станет. - Ред.) то, что после выборов в Украине Кремль снова услышит о том, что нужно вывести военные активы (живую силу и технику. – Ред.) с Донбасса, возвратить контроль над границей Украине, вернуть Крым Украине, освободить тех, кто удерживается в тюрьмах России, и тогда это будет очень сложно для России",- сказал П.Порошенко в ходе "Украинского завтрака" в четверг в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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При этом глава Украинского государства подчеркнул, что в случае, если Россия не будет выполнять эти требования, санкции против нее будут усиливаться и расширяться.

Он также подверг критике популистские обещания некоторых украинских политиков о том, что "мир просто за углом, что достаточно постучаться в двери Путина, попросить мир и сразу будет мир".

"За углом – не мир, там агрессор. И мы должны быть готовыми вместе ответить агрессору. Мы можем это делать только на основе национальных интересов Украины. Мы можем принести мир только на основе международного права. Только если будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, только если Россия сможет возвратиться к ситуации, хотя бы 2013 года", - сказал П.Порошенко.

"К сожалению, ключ к миру не в Киеве, даже не в Брюсселе, не в Вашингтоне… Ключ к миру в Москве, и мы должны использовать любой инструмент, который у нас есть, чтобы Путина посадить за стол переговоров, как это было в 2014-2015 годах, когда подписывали Минские соглашения", - подчеркнул президент Украины.

Он также подчеркнул необходимость защитить украинцев от влияния России на выборы президента Украины и в Верховную Раду.

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"Мы должны защитить украинцев от внешнего влияния России на избирательный процесс. Это элемент гибридной войны РФ против Украины", - выразил убеждение П.Порошенко.