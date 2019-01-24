В течение суток в Украине произошло 1194 ДТП: 55 человек травмированы, 1 - погиб, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

В связи с этим полиция призывает водителей воздержаться от дальних поездок, а в случае необходимости такой поездки - подготовить автомобиль и выбрать наиболее безопасный маршрут.

Отмечается, что сегодня, 24 января, по состоянию на 08:00 часов были сняты все ограничения движения транспорта. В течение суток полицейские осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения, регулируя доступ транспорта на участки с ограничением проезда. Поэтому в настоящее время беспрепятственное движение всех видов транспорта обеспечено на всех автодорогах государства.

Между тем погодная ситуация на территории нескольких регионов страны остается достаточно сложной. Следовательно, на территории западных областей, в частности Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой - значительный снег. Прирост снежного покрова составляет 10-15 см, местами до 20 см. В то же время в этих регионах остается умеренный уровень снеголавинной опасности (2 уровень).

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В Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь. На дорогах Донетчины и Днепропетровщины - местами гололед и налипание мокрого снега.

Полиция также призывает водителей быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Кроме того, не следует оставлять транспорт без присмотра на длительное время, чтобы не мешать работе снегоочистительной техники.

Вместе с тем правоохранители просят без необходимости не отправляться в дальние поездки, а в случае такой необходимости - должным образом подготовить автомобиль и заранее выбрать наиболее безопасный маршрут.