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24.01.19 13:17

ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Поздравляю делегацию с замечательным результатом работы!" - рассказал он.

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"Отличная новость! Резолюция по Азову, в которой от России требуют освобождения военнопленных украинских моряков, а до момента освобождения - соблюдения норм Женевской конвенции от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" - принята. Это первый серьезный шаг на международной арене в деле освобождения военнопленных украинских моряков. Благодарю делегатов ПАСЕ от Украины и всех ее партнеров и союзников за отлично проделанную тяжелую и кропотливую работу!" - добавил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных 01
ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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