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24.01.19 14:01

У пойманного на взятке в размере 1 млн грн начальника Гоструда Донецкой области обнаружили гражданство РФ, - СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в августе 2018 г. уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

У пойманного на взятке в размере 1 млн грн начальника Гоструда Донецкой области обнаружили гражданство РФ, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал 1 миллион гривен от коммерсанта за уменьшение суммы начисленного штрафа и непроведение инспекционных проверок предприятия. В рамках досудебного расследования правоохранители также установили, что за несколько месяцев до своего назначения на должность злоумышленник посещал территорию временно оккупированного Крыма. Его "сопровождала" гражданка, которая с 17 января 2018 г. является исполняющий обязанности начальника ГУ Гоструда в Донецкой области. Во время этой поездки на неподконтрольную Украине территорию чиновник получил гражданство Российской Федерации. Уже находясь в гражданстве страны-агрессора, будущий руководитель Главного управления Гоструда в Донецкой области подделал документы для назначения на должность", - рассказали в СБУ.

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23 января по указанным фактам злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 358, 368 и 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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