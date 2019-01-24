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24.01.19 14:07

Одесское предприятие, занимающееся оптовой торговлей, возместило государству 2,6 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет 2,6 млн грн нанесенного ущерба.

Одесское предприятие, занимающееся оптовой торговлей, возместило государству 2,6 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры был установлен руководитель одного из местных предприятий, который уклонился от уплаты налогов путем формирования налогового кредита за счет документального оформления хозяйственных операций по приобретению комплектующих деталей от фиктивных предприятий, в отношении которых приняты судебные решения по ст. 205 УК Украины.

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Благодаря принятым в ходе расследования мерам, нанесенный государству ущерб в размере 2,6 млн грн возмещен в полном объеме. В связи с этим судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

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