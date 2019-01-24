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24.01.19 14:14

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. По словам главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук, ЦИК надеется, что парламент рассмотрит вопрос об изменении законодательства, согласно которому переселенцы смогут голосовать по мажоритарным округам на тех территориях, где они фактически проживают.

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины в 2019 году по особой процедуре, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут", – сказала Слипачук.

Она отметила, что сейчас переселенцы не могут избирать мажоритарных депутатов, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации.

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"Для того чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия еще может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может", – продолжила глава ЦИК.

На вопрос, правильно ли дать внутренне перемещенным лицам возможность голосовать на местных выборах в тех мажоритарных округах, где они фактически проживают, Слипачук ответила: "Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа".

"Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района – они 100% должны иметь возможность участвовать в формировании власти. Это взаимный процесс, процесс интеграции и реализации политических прав. Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. Сейчас они уже начинают оседать, в самом хорошем смысле этого слова. Есть объективные основания говорить, что люди интегрируются, значит, они имеют право участвовать в жизни этой территории. Поэтому будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать", – заявила глава ЦИК.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, также на 2019 год намечены парламентские выборы.

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