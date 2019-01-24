"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - Порошенко о популизме

"Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей, - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэла", - заявил Петр Порошенко во время выступления на украинском завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизму, "нет" безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ. Я как Президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к Российской империи. Это недопустимо", - подчеркнул Глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул Президент.

"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - добавил он.