Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи Росик, Ященко и Лашевич, выслушав аргументы сторон, после совещания удовлетворили жалобу прокуратуры Киева, которая требовала сменить Очеретяному меру пресечения с залога и ношения электронного браслета на арест.

Таким образом Петр Очеретяный будет находиться под арестом до 2 марта.

В перерыве, пока судьи были в совещательной комнате друг умершего Никита рассказал свою версию событий: Очеретяный понял, что произошло и поэтому скрылся. Сам Очеретяный и его адвокаты о деталях столкновения не говорили до окончания досудебного расследования. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

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Стоит отметить, что в ходе заседания суда нардеп (НФ) Федор Бендюженко заявил ходатайство о готовности взять Очеретяного на поруки, однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Также сторона защиты попросила учесть социальные связи подозреваемого, а также тот факт, что пока не установлено причин смерти сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка - то ли удар Очеретяного, то ли результат падения на твердую поверхность.

В прокуратуре, кроме тяжести совершенного преступления, также отметили тот, факт, что Очеретяный спешно покинул место инцидента и сбрил бороду, что может свидетельствовать о намерении скрыться от следствия.

Петр Очеретяный

Представители прокуратуры.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Очеретяному.





Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января он вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

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