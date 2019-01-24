"Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила", - Ляшко в ПАСЕ

Ляшко в ПАСЕ: Какой может быть диалог между волком и овцой?

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"Многие из присутствующих здесь говорят, что с Россией надо договариваться. Возможно, вы не видите, что при участии российской армии и оружия пылает пол-Европы: Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах. Политика умиротворения никогда не останавливает агрессора. Агрессора остановит только сила. Наша сила - в нашем единстве. 70 лет назад ПАСЕ создавалась после Второй мировой войны - самой кровавой войны в Европе, для того, чтобы больше никогда не было войн. Что мы сегодня видим? Член организации - Россия аннексировала часть территории другого члена организации - Украины, захватила наши корабли, не соблюдает никаких договоренностей, судит наших военнопленных как уголовных преступников, и мир закрывает на это глаза. Вы ищете аргументы, чтобы вести диалог. Какой может быть диалог между волком и овцой, между агрессором и жертвой?" - подчеркнул лидер РПЛ с трибуны сессионного зала ПАСЕ.

Политик отметил, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе написана очень лояльно. Россия в ней не признается агрессором, что недопустимо в данной ситуации, - передает пресс-служба РПЛ.

"В резолюции - лицемерие, нет ключевого - признания захвата наших военнослужащих военнопленными. Вы ищете различные слова, чтобы избежать признания российской агрессии, признания того, что фактически международная политика и международные договоры в случае с Россией не действуют. Вот к чему ведет слабость, приспособленчество и угодничество, когда вы пытаетесь остановить агрессора, и думаете, что ваши объятия его остановят. Это, наоборот, его только раззадоривает и воспринимается как наша слабость. Несколько лет назад ПАСЕ осудила убийство людей в Мариуполе. 31 человек погиб, 17 женщин, 12 мужчин, двое детей. Кто-то за это ответил? Нет! Поэтому, безответственность и безнаказанность приводит к усилению агрессии, к новым преступлениям", - отметил Олег Ляшко.

Единственная возможность остановить Россию и восстановить мир в Европе, убежден депутат, - это быть сильными, показать всему миру, что убийства, захват территорий и нарушения прав человека должны быть наказаны.

"Я призываю Ассамблею принять решение, которое позволит освободить наших украинцев и остановить агрессию. Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила. Мы должны быть только вместе!" - таким призывом Олег Ляшко закончил свое выступление в ПАСЕ.